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31 минуту назад

Магнуссон: Березуцкий возглавил ЦСКА слишком рано. Нам нужен был опытный тренер

Чемпионат.comиещё 4

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон считает, что экс-наставник команды Алексей Березуцкий слишком рано получил свою должность.

Магнуссон: "Березуцкий возглавил ЦСКА слишком рано"
Фото: ТАССТАСС

«Я чувствовал, что Березуцкий возглавил ЦСКА слишком рано. Нам нужен был более опытный тренер, потому что у команды были плохие результаты, она нуждалась в человеке, который мог это изменить. Я знаю, что Алексей – легенда клуба, но это не отменяет факта, что нам нужно было больше опыта. У него были свои идеи, но они, к сожалению, не сработали. Я не был одним из его парней и мало за него играл, получал мало игрового времени. Если честно, это была одна из вещей, которую я не понимал. Давал ли мне советы — как опытный защитник защитнику? Трудно вспомнить какой-то ценный совет», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Алексей Березуцкий тренировал ЦСКА ровно год — с июня 2021 по июнь 2022 года. Сейчас в команде работает экс-тренер «Оренбурга» и «Сочи» Владимир Федотов.

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