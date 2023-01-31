Агент Малкома назвал причину срыва трансфера игрока в "ПСЖ"

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, рассказал, почему сорвался трансфер бразильского футболиста во французский «ПСЖ», передает «Спорт-Экспресс».

Фото: ФК «Зенит» ФК «Зенит»

«Почему переход не состоялся? Потому что Малком очень счастлив в «Зените». Он хочет доиграть сезон за клуб из Санкт-Петербурга», — сказал Гарсия.

Возможный переход Малкома в «ПСЖ» обсуждался в СМИ в последние дни европейского трансферного окна. Однако в заключительный день генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поставил точку в этом вопросе заявив, что бразилец остается в Петербурге.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел трижды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.