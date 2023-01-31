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1 час назад

Агент Малкома назвал причину срыва трансфера игрока в "ПСЖ"

Газета.Ruиещё 1

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, рассказал, почему сорвался трансфер бразильского футболиста во французский «ПСЖ», передает «Спорт-Экспресс».

Агент Малкома назвал причину срыва трансфера игрока в "ПСЖ"
Фото: ФК «Зенит»ФК «Зенит»

«Почему переход не состоялся? Потому что Малком очень счастлив в «Зените». Он хочет доиграть сезон за клуб из Санкт-Петербурга», — сказал Гарсия.

Возможный переход Малкома в «ПСЖ» обсуждался в СМИ в последние дни европейского трансферного окна. Однако в заключительный день генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поставил точку в этом вопросе заявив, что бразилец остается в Петербурге.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел трижды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал срыв трансфера форварда «Зенита» Малкома в «Пари Сен-Жермен». Он подчеркнул, что дальнейшие события будут зависеть от того, насколько на самого игрока это повлияло, поскольку в случае его недовольства может нарушиться атмосфера в стане сине-бело-голубых.

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