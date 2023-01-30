Магнуссон назвал чушью сообщения о нежелании возвращаться в Россию

Бывший игрок московского ЦСКА Хердур Магнуссон опроверг слухи о том, что после начала спецоперации на территории Украины отказался возвращаться в Россию.
«Информация, что я не хотел возвращаться в Россию после сборов, — полнейшая и несусветная чушь. Я был одним из тех игроков, кто старался помочь другим ребятам на сборе: пытался как-то успокоить, сказал, что можно вернуться в Россию», — передает слова Магнуссона «Чемпионат.com».
В июле 2022 года ЦСКА объявил, что не будет предлагать исландцу продлить контракт со столичным клубом. По информации СМИ, причиной этого стало нежелание красно-синих выполнять финансовые требования футболиста.
Магнуссон получил статус свободного агента. Впоследствии 29-летний футболист перебрался в греческий «Панатинаикос».
Ранее заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос, не советовала ли лига командам не реализовывать свои первоначальные планы после отказа российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова выходить на разминку в форме с ЛГБТ-символикой.