Магнуссон назвал чушью сообщения о нежелании возвращаться в Россию

«Информация, что я не хотел возвращаться в Россию после сборов, — полнейшая и несусветная чушь. Я был одним из тех игроков, кто старался помочь другим ребятам на сборе: пытался как-то успокоить, сказал, что можно вернуться в Россию», — передает слова Магнуссона «Чемпионат.com».