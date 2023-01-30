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9 минут назад

Анчелотти: «Трансферный рынок закрыт для «Реала»

Евро-футбол.Ру

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что его команда не планирует никаких подписаний в оставшиеся 48 часов январского трансферного окна. Напомним, «королевский клуб» не совершил в этот месяц ни одной сделки.

Анчелотти: «Трансферный рынок закрыт для "Реала"»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Трансферный рынок закрыт для «Реала». Никто не прийдёт, никто не уйдёт. В январе у нас ничего не изменится», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, ранее ходили слухи, что Анчелотти требовал от руководства усилений в январе, но верхушка клуба якобы не удовлетворила просьбу итальянца. Вчера «королевский клуб» усложнил себе задачу в борьбе за чемпионский титул Ла Лиги, сыграв вничью с «Реал Сосьедадом». Отставание от лидирующей «Барселоны» теперь составляет 5 очков.

Футбол,Карло Анчелотти,Реал,
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