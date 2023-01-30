Магнуссон назвал чушью сообщения о нежелании возвращаться в Россию

«Информация, что я не хотел возвращаться в Россию после сборов, — полнейшая и несусветная чушь. Я был одним из тех игроков, кто старался помочь другим ребятам на сборе: пытался как-то успокоить, сказал, что можно вернуться в Россию. Я не знаю почему, а главное откуда взялся этот слух. Это плохая журналистика», — сказал Магнуссон.