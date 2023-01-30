Магнуссон назвал чушью сообщения о нежелании возвращаться в Россию

Экс-защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон опроверг появившуюся информацию о том, что не собирался возвращаться в Россию после событий 24 февраля. Об этом пишет «Чемпионат».
«Информация, что я не хотел возвращаться в Россию после сборов, — полнейшая и несусветная чушь. Я был одним из тех игроков, кто старался помочь другим ребятам на сборе: пытался как-то успокоить, сказал, что можно вернуться в Россию. Я не знаю почему, а главное откуда взялся этот слух. Это плохая журналистика», — сказал Магнуссон.
Магнуссон играет в ЦСКА с июля 2018 года. В июле 2022 года клуб отказался продлить контракт исландцу. По информации СМИ, причиной этого стало нежелание ЦСКА выполнять финансовые требования футболиста. Позднее 29-летний футболист перешел в греческий «Панатинаикос».
По словам Магнуссона, решение не продлевать контракт исходило исключительно от клуба. Он добавил, что оффер от ЦСКА пришел слишком поздно, когда переговоры с «Панатинаикосом» были на финальной стадии. На тот момент футболист решил остаться в Греции. Кроме того, он был разочарован предложением российского клуба.