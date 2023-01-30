«Я ушёл из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Я прошёл через очень тяжёлые и запутанные ситуации в своей жизни. Это заключение — лишь одна из них. Я ничего не боюсь», — приводит передаваемые семьёй Алвеса слова футболиста Marca.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет. Такой срок предусмотрен в соответствии с испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога, а мексиканский клуб «Пумас» расторг контракт с футболистом.