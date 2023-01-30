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30 минут назад

«Я ничего не боюсь». Первые слова Дани Алвеса из тюрьмы

Чемпионат.com

Семья бразильского защитника Дани Алвеса, находящегося в заключении после обвинений в сексуальном насилии, передала посыл футболиста из тюрьмы испанским журналистам.

«Я ушёл из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Я прошёл через очень тяжёлые и запутанные ситуации в своей жизни. Это заключение — лишь одна из них. Я ничего не боюсь», — приводит передаваемые семьёй Алвеса слова футболиста Marca.

Дани Алвес впервые сыграл в футбол в тюрьме

Ранее сообщалось, что Дани Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет. Такой срок предусмотрен в соответствии с испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога, а мексиканский клуб «Пумас» расторг контракт с футболистом.

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