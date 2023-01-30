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1 час назад

В «Манчестер Сити» отреагировали на слова Гвардиолы о желании возглавить «Барселону»

Евро-футбол.Ру

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы о готовности возглавить «Барселону», если испанский клуб сделает ему такое предложение.

В «МанСити» отреагировали на слова Гвардиолы о желании возглавить «Барселону»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Сориано, Гвардиола не сможет покинуть «Манчестер Сити» до окончания срока действия своего контракта, так как испанец является главным тренером команды, а не его помощником.

«Всем, кто слышал, что сказал Гвардиола, знайте, что он сказал, что, если бы он был помощником главного тренера «Сити», и «Барса» позвонила, он бы ушёл. Он не помощник главного тренера, а главный тренер «Манчестер Сити», — приводит слова Сориано DAZN.

Напомним, что Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года, его соглашение с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Под руководством испанского специалиста «горожане» четыре раза выигрывали Английскую премьер-лигу.

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