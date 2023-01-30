В «МанСити» отреагировали на слова Гвардиолы о желании возглавить «Барселону»

«Всем, кто слышал, что сказал Гвардиола, знайте, что он сказал, что, если бы он был помощником главного тренера «Сити», и «Барса» позвонила, он бы ушёл. Он не помощник главного тренера, а главный тренер «Манчестер Сити», — приводит слова Сориано DAZN.