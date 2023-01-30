Нигматуллин: «ПСЖ — вызов для Малкома»

«Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны». Игрок потенциально очень высокого уровня. Узковат для него чемпионат России — при всём уважении к РПЛ. Как я понимаю, Малком остаётся в «Зените». У него хорошие условия, и его всё устраивает. Как мне кажется, «ПСЖ» был бы классным вызовом для него. Что можно сказать о человеке и игроке, его целях и планах, когда он из «Барселоны» переходит ни в «Атлетико», ни в «Вальядолид», а в «Зенит». Наверное, у него нет каких-то спортивных целей и целеустремленности по карьере. При всём моём уважении к прекрасному футболисту Малкому. Наверное, у него нет цели играть в самом лучшем клубе мира», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.