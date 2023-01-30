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1 час назад

Нигматуллин: «ПСЖ» — вызов для Малкома. Но у него нет цели играть в лучшем клубе мира

Чемпионат.com

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин оценил возможный переход нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома во французский «ПСЖ».

Нигматуллин: «ПСЖ — вызов для Малкома»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны». Игрок потенциально очень высокого уровня. Узковат для него чемпионат России — при всём уважении к РПЛ. Как я понимаю, Малком остаётся в «Зените». У него хорошие условия, и его всё устраивает. Как мне кажется, «ПСЖ» был бы классным вызовом для него. Что можно сказать о человеке и игроке, его целях и планах, когда он из «Барселоны» переходит ни в «Атлетико», ни в «Вальядолид», а в «Зенит». Наверное, у него нет каких-то спортивных целей и целеустремленности по карьере. При всём моём уважении к прекрасному футболисту Малкому. Наверное, у него нет цели играть в самом лучшем клубе мира», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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