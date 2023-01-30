Галактионов прокомментировал ситуацию с молодежной сборной России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил в интервью «Матч ТВ», что ключевые решения по поводу молодежной сборной России примут руководители РФС и московского клуба.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Галактионов может получить разрешение совмещать пост в «Локомотиве» с должностью старшего тренера молодежной сборной России, окончательное решение примет президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Галактионов возглавлял молодежную сборную России с декабря 2018 года, его контракт истек в конце 2022 го. В первой части сезона тренер параллельно работал в «ПАРИ НН», а в ноябре возглавил «Локомотив».

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— У вас закончился контракт с молодежной сборной. Правдивы ли разговоры, что из за занятости в «Локомотиве» вы не сможете найти время совмещать две должности?

— Контракт действительно завершился. Что касается вашего вопроса — нет, это не так. Мне точно несложно совмещать, потому что весь процесс существования молодежной сборной у нас уже выстроен за прошедшие 5 лет. Сборы молодежки проходят в окна под международные матчи, когда многие игроки разъезжаются в национальные команды. Как правило, в клубе все получают выходные. В том же «ПАРИ НН» мы за все время пропустили два тренировочных занятия, так что это тоже некритично. Поэтому дальше решение о задачах, целях и формировании молодежной сборной России примут руководители Российского футбольного союза и «Локомотива».

— Тем более почти все кандидаты в молодежку играют в РПЛ у вас на глазах…

— Представители тренерского штаба, которые находится на контракте в РФС, делегированы смотреть кандидатов в молодежную сборную, они постоянно делают аналитические отчеты, расписывают определенные планы, следят за двигательной активностью. поэтому всю необходимую информацию имеем в полном объеме.