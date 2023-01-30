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44 минуты назад

Украинского футболиста Малиновского осудили на родине за объятия с россиянином Головиным

Газета.Ruиещё 1

В Украине назвали странным поступок футболиста «Марселя» Руслана Малиновского, обнявшегося с россиянином Александром Головиным после очного матча команд в чемпионате Франции.

Украинца Малиновского осудили на родине за объятия с Головиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Игра 20-го тура Лиги 1, прошедшая 28 января, завершилась со счетом 1:1. После финального свистка Головин и Малиновский поблагодарили друг друга за игру и обнялись. Фотография, на которой изображены обнимающиеся российский и украинский футболисты, разошлась по интернету.

«Странный поступок», — отреагировало на событие украинское издание Sport.ua.

Оно также отметило, что Малиновский пока никак не прокомментировал общение с игроком сборной России.

Александр Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года. Ранее он защищал цвета московского ЦСКА. Также на счету Головина 45 матчей и пять голов в составе сборной России.

В сезоне-2022/23 Головин в 19 матчах в чемпионате Франции забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Футбол,Руслан Малиновский,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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