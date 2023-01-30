Футболисты сборных России и Украины обнялись после матча

Футболист сборной РФ Александр Головин и игрок украинской национальной команды Руслан Малиновский обнялись после матча (оба футболиста играют в чемпионате Франции). Внимание на это обратило украинское издание FanDay. Поступок Малиновского на родине раскритиковали.

Головин выступает за «Монако», Малиновский - за «Марсель».

Матч двух команд состоялся 28 января, он завершился со счетом 1:1.

FanDay назвало объятия российского и украинского футболистов «отвратительным моментом», а Sport.ua отметило, что это «бурно обсуждается в украинских пабликах», но Малиновский пока никак не прокомментировал общение с игроком сборной России.