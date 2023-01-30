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31 минуту назад

Футболисты сборных России и Украины обнялись после матча

Мария Иванова

Футболист сборной РФ Александр Головин и игрок украинской национальной команды Руслан Малиновский обнялись после матча (оба футболиста играют в чемпионате Франции). Внимание на это обратило украинское издание FanDay. Поступок Малиновского на родине раскритиковали.

Футболисты сборных России и Украины обнялись после матча
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Головин выступает за «Монако», Малиновский - за «Марсель».

Матч двух команд состоялся 28 января, он завершился со счетом 1:1.

FanDay назвало объятия российского и украинского футболистов «отвратительным моментом», а Sport.ua отметило, что это «бурно обсуждается в украинских пабликах», но Малиновский пока никак не прокомментировал общение с игроком сборной России.

В прошлом году украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих раскритиковали на родине из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене. Снимок был сделан во время Олимпиады в Токио. Ласицкене тогда завоевала золото в прыжках в высоту, а Магучих получила бронзовую медаль. Из-за фото заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обещала провести с Магучих воспитательную беседу.

Футбол,Анна Маляр,Ярослава Магучих,Мария Ласицкене,Руслан Малиновский,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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