Сокамерником легенды "Барселоны" Алвеса является бывший телохранитель Роналдиньо

Сокамерником легенды каталонской «Барселоны» Дани Алвеса, который содержится под стражей по подозрению в изнасиловании, является бывший телохранитель известного футболиста Роналдиньо по имени Коутиньо, передает Sport.es.
Отмечается, что Алвеса подселили в камеру к Коутиньо, чтобы футболист быстрее прошел адаптацию.
25 января издание El Periodico сообщило, что экспертиза подтвердила наличие отпечатков пальцев Алвеса в туалете ночного клуба и характерные травмы на теле предполагаемой жертвы. В распоряжении полиции также есть кадры с видеокамеры, на которую сняли показания девушки сразу после случившегося.
39-летнего Дани Алвеса арестовали 20 января. Самому титулованному футболисту мира грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.
Ранее Кристобаль Мартелл, адвокат бразильского защитника Дани Алвеса раскрыл подробности уголовного дела, которое было возбуждено в отношении футболиста. Футболист обвиняется в изнасиловании девушки.