Сокамерником легенды "Барселоны" Алвеса является бывший телохранитель Роналдиньо

Сокамерником легенды каталонской «Барселоны» Дани Алвеса, который содержится под стражей по подозрению в изнасиловании, является бывший телохранитель известного футболиста Роналдиньо по имени Коутиньо, передает Sport.es.

Отмечается, что Алвеса подселили в камеру к Коутиньо, чтобы футболист быстрее прошел адаптацию.

25 января издание El Periodico сообщило, что экспертиза подтвердила наличие отпечатков пальцев Алвеса в туалете ночного клуба и характерные травмы на теле предполагаемой жертвы. В распоряжении полиции также есть кадры с видеокамеры, на которую сняли показания девушки сразу после случившегося.

39-летнего Дани Алвеса арестовали 20 января. Самому титулованному футболисту мира грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.