Магнуссон назвал Влашича фантастическим игроком

Казалось ли мне, что Влашич потерял мотивацию играть за ЦСКА? Никола никогда не терял мотивацию. Уверен, он бы не позволил этому на себя повлиять. Это тот человек, который никогда не будет равнодушным и отдаст все силы ради команд, за которые играет. В ситуации с ЦСКА ничего не менялось», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.