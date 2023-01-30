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30 января

Магнуссон: Влашич никогда не терял мотивацию в ЦСКА. Он отдаст всё ради команды

Чемпионат.comиещё 1

Экс-защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон вспомнил о совместных играх за российский клуб с хорватским полузащитником Николой Влашичем, ныне выступающим за «Торино».

Магнуссон назвал Влашича фантастическим игроком
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Тренер не верил во Влашича, когда тот снова вернулся в Англию. Думаю, Никола заслуживал больше времени в «Вест Хэме»

Серия А идеально подходит Николе. Тренер «Торино» дал ему время, и видно, что он уважает и любит его как игрока. Влашич — фантастический игрок с удивительными способностями. Если бы «Вест Хэм» использовал его должным образом, то история была бы совсем другой.

Казалось ли мне, что Влашич потерял мотивацию играть за ЦСКА? Никола никогда не терял мотивацию. Уверен, он бы не позволил этому на себя повлиять. Это тот человек, который никогда не будет равнодушным и отдаст все силы ради команд, за которые играет. В ситуации с ЦСКА ничего не менялось», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

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