Квинси Промес снялся в новом клипе с российским флагом

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес снимает новый клип для своей музыкальной композиции. Футболист сообщил об этом в социальной сети.

На кадрах можно заметить Промеса, который держит российский флаг. Напомним, в прошлом году сообщалось, что руководство «Спартака» работает над тем, чтобы Промесу выдали российский паспорт.

31-летний нападающий московского «Спартака» Промес в первой части сезона РПЛ провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Всего, с учётом игр в Суперкубке и Кубке России, форвард выходил на поле 22 раза, забил 17 мячей и отметился семью ассистами.