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58 минут назад

Квинси Промес снялся в новом клипе с российским флагом

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Форвард московского «Спартака» Квинси Промес снимает новый клип для своей музыкальной композиции. Футболист сообщил об этом в социальной сети.

На кадрах можно заметить Промеса, который держит российский флаг. Напомним, в прошлом году сообщалось, что руководство «Спартака» работает над тем, чтобы Промесу выдали российский паспорт.

31-летний нападающий московского «Спартака» Промес в первой части сезона РПЛ провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Всего, с учётом игр в Суперкубке и Кубке России, форвард выходил на поле 22 раза, забил 17 мячей и отметился семью ассистами.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 36 очков.

Футбол,Видео,Спартак,
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