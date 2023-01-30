В отношениях УЕФА и РФС наметилась положительная динамика

Фото: Betassist Betassist

На прошлой неделе состоялась рабочая встреча РФС и УЕФА. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

Отмечается, что ситуация в отношениях с УЕФА изменилась, поэтому РФС готов к диалогу. Следующая встреча РФС и УЕФА запланирована на февраль.