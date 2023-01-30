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1 час назад

В отношениях УЕФА и РФС имеется положительная динамика

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В отношениях Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наблюдается положительная динамика, сообщает «Матч ТВ».

В отношениях УЕФА и РФС наметилась положительная динамика
Фото: BetassistBetassist

На прошлой неделе состоялась рабочая встреча РФС и УЕФА. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

Отмечается, что ситуация в отношениях с УЕФА изменилась, поэтому РФС готов к диалогу. Следующая встреча РФС и УЕФА запланирована на февраль.

С марта 2022-го российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Причиной является специальная военная операция Вооружённых сил России на территории Украины.

Футбол,РФС,УЕФА,
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