В отношениях УЕФА и РФС наметилась положительная динамика

В отношениях Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наблюдается положительная динамика, сообщает «Матч ТВ».
На прошлой неделе состоялась рабочая встреча РФС и УЕФА. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям.
Отмечается, что ситуация в отношениях с УЕФА изменилась, поэтому РФС готов к диалогу. Следующая встреча РФС и УЕФА запланирована на февраль.
С марта 2022-го российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Причиной является специальная военная операция Вооружённых сил России на территории Украины.