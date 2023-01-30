СМИ: УЕФА прекратил применение протокола мер против COVID-19

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил применение протокола мер против COVID 19, который был введен организацией, чтобы возобновить соревнования клубов и сборных после начала пандемии, сообщает Mundo Deportivo.

В распоряжении, разосланном всем клубам и федерациям, УЕФА объявил о снятии всех ограничительных мер, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, в том числе уровень вакцинации, а также общую тенденцию в Европе.

Команда хозяев, принимая во внимание ситуацию с коронавирусом в своей стране, а также конфигурацию стадиона, будет нести ответственность за определение того, как применять эти методы или любые другие соответствующие меры, в сотрудничестве и обсуждении с УЕФА и официальными лицами матча.