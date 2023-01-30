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1 час назад

УЕФА прекратил применение протокола мер против COVID-19 — СМИ

Матч ТВ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил применение протокола мер против COVID 19, который был введен организацией, чтобы возобновить соревнования клубов и сборных после начала пандемии, сообщает Mundo Deportivo.

СМИ: УЕФА прекратил применение протокола мер против COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В распоряжении, разосланном всем клубам и федерациям, УЕФА объявил о снятии всех ограничительных мер, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, в том числе уровень вакцинации, а также общую тенденцию в Европе.

Команда хозяев, принимая во внимание ситуацию с коронавирусом в своей стране, а также конфигурацию стадиона, будет нести ответственность за определение того, как применять эти методы или любые другие соответствующие меры, в сотрудничестве и обсуждении с УЕФА и официальными лицами матча.

Единственная мера, которая остается в силе, — это пять замен, которые были одобрены Международной федерацией футбола (ФИФА) и введены в действие в результате пандемии.

Футбол,УЕФА,
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