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1 час назад

ПСВ ведёт переговоры по возможному переходу ван Анхольта

Евро-футбол.Ру

Защитник «Галатасарая» Патрик ван Анхольт может продолжить карьеру в ПСВ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

ПСВ ведёт переговоры по возможному переходу ван Анхольта
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации источника, нидерландский клуб уже вступил в переговоры о возможном подписании 32-летнего футболиста, который в начале своей карьеры уже выступал в системе ПСВ. Отмечается, что сам игрок согласен вернуться на родину.

В текущем сезоне ван Анхольт провёл в составе «Галатасарая» 14 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Нидерландов в 3,2 миллиона евро.

Отметим, что ранее ван Анхольт выступал за такие клубы, как «Челси», «Кристал Пэлас», «Сандерленд», «Витесс» и «Лестер».

Футбол,Фабрицио Романо,
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