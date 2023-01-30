Месси рассказал, как изменилась его жизнь после победы на ЧМ-2022

«С того дня все изменилось. Для меня и для всех это было что-то невероятное! То, о чем мы так мечтали, наконец сбылось! То, к чему я стремился всю свою карьеру, случилось под самый ее финал!



Все, что я себе представлял, должно было показаться чем-то незначительным по сравнению с тем, что должно было произойти на самом деле. Так оно и было. Испытать все те чувства и разделить их со своей семьей — это было гораздо лучше, чем я себе представлял», — приводит слова Месси TyC Sports.