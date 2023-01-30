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2 часа назад

Месси рассказал, как изменилась его жизнь после победы на ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 3

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей жизни после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Месси рассказал, как изменилась его жизнь после победы на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С того дня все изменилось. Для меня и для всех это было что-то невероятное! То, о чем мы так мечтали, наконец сбылось! То, к чему я стремился всю свою карьеру, случилось под самый ее финал!

Все, что я себе представлял, должно было показаться чем-то незначительным по сравнению с тем, что должно было произойти на самом деле. Так оно и было. Испытать все те чувства и разделить их со своей семьей — это было гораздо лучше, чем я себе представлял», — приводит слова Месси TyC Sports.

Напомним, что 18 декабря в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины переиграла команду Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2.

Саудовские клубы нацелены на покупку Месси

В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2).

Месси был признан лучшим игроком турнира.

Футбол,Лионель Месси,
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