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1 час назад

Суд продолжит рассмотрение иска Газизова к Федуну 15 февраля

ТАССиещё 1

Суд продолжит рассмотрение иска бывшего генерального директора московского футбольного клуба "Спартак" Шамиля Газизова к бывшему владельцу клуба Леониду Федуну 15 февраля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд продолжит рассмотрение иска Газизова к Федуну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце сентября 2022 года Газизов подал иск к Федуну на сумму 365 млн рублей. В середине октября Октябрьский суд Уфы передал дело по этому иску в Хорошевский суд Москвы. В декабре стало известно, что рассмотрение иска состоится 30 января.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год он работал на этой же должности в "Уфе". В марте 2021 года Газизов вернулся к работе генеральным директором в клубе из столицы Башкирии.

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