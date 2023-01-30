Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

Дасаев рассказал, будет ли оформлять FAN-ID

Спорт день за днемиещё 1

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев рассказал, будет ли оформлять паспорт болельщика для посещения матчей второй части сезона чемпионата России.

Дасаев рассказал, будет ли оформлять FAN-ID
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Наверное, буду оформлять Fan ID. А что делать, если без него нельзя будет попасть на стадион? Поэтому наверняка сделаю паспорт болельщика. Не знаю, убьет ли этот закон все фанатское движение в России. Хорошо это или плохо — трудно сказать», — цитирует Дасаева «РБ Спорт» .

30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий.

Уже со старта РПЛ-2022/23 Fan ID требуется для посещения пяти стадионов: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт».

С 1 января 2023 года паспорт болельщика потребуется для посещения всех стадионов команд РПЛ.

Одной из причин для отказа в выдаче паспорта болельщика может послужить наличие информации о намерении совершить противоправное действие. Президент РФС Александр Дюков заявил, что введение Fan ID необходимо для обеспечения безопасности на стадионах и предотвращения правонарушений.

19 января министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что паспорт болельщика оформили 350 тысяч человек.

Футбол,Ринат Дасаев,Максут Шадаев,Александр Дюков,Владимир Путин,РФС,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители