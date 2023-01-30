Дасаев рассказал, будет ли оформлять FAN-ID

«Наверное, буду оформлять Fan ID. А что делать, если без него нельзя будет попасть на стадион? Поэтому наверняка сделаю паспорт болельщика. Не знаю, убьет ли этот закон все фанатское движение в России. Хорошо это или плохо — трудно сказать», — цитирует Дасаева «РБ Спорт» .