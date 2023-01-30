Дасаев рассказал, будет ли оформлять FAN-ID

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев рассказал, будет ли оформлять паспорт болельщика для посещения матчей второй части сезона чемпионата России.
«Наверное, буду оформлять Fan ID. А что делать, если без него нельзя будет попасть на стадион? Поэтому наверняка сделаю паспорт болельщика. Не знаю, убьет ли этот закон все фанатское движение в России. Хорошо это или плохо — трудно сказать», — цитирует Дасаева «РБ Спорт» .
30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий.
Уже со старта РПЛ-2022/23 Fan ID требуется для посещения пяти стадионов: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт».
С 1 января 2023 года паспорт болельщика потребуется для посещения всех стадионов команд РПЛ.
Одной из причин для отказа в выдаче паспорта болельщика может послужить наличие информации о намерении совершить противоправное действие. Президент РФС Александр Дюков заявил, что введение Fan ID необходимо для обеспечения безопасности на стадионах и предотвращения правонарушений.
19 января министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что паспорт болельщика оформили 350 тысяч человек.