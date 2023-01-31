Месси высказался о своей победе на ЧМ-2022

Что я сказал бы сказал Месси, который только начинает свой путь в футболе, после всего, что в моей карьере произошло? Я бы сказал ему, что это очень красивое путешествие с трудными моментами. Что никогда не надо отказываться от своей мечты, потому что, в конце концов меня ожидает титул, о котором мечтал больше всего. Я бы сказал ему, что готовься посмотреть фильм со счастливым концом, — сказал Месси в интервью Perros de la Calle.