Месси высказался о своей победе на ЧМ-2022

Лидер сборной Аргентин Лионель Месси отметил значимость победы на чемпионате мира в Катаре для своей карьеры.Аргентинская команда в финале ЧМ-2022 победила французскую сборную в серии пенальти. Месс бвл признан лучшим игроком турнира.
— Победа на чемпионате мира замкнула круг моей профессиональной карьеры.
Что я сказал бы сказал Месси, который только начинает свой путь в футболе, после всего, что в моей карьере произошло? Я бы сказал ему, что это очень красивое путешествие с трудными моментами. Что никогда не надо отказываться от своей мечты, потому что, в конце концов меня ожидает титул, о котором мечтал больше всего. Я бы сказал ему, что готовься посмотреть фильм со счастливым концом, — сказал Месси в интервью Perros de la Calle.