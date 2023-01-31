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1 час назад

«Победа на чемпионате мира замкнула круг моей профессиональной карьеры» — Месси

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Лидер сборной Аргентин Лионель Месси отметил значимость победы на чемпионате мира в Катаре для своей карьеры.Аргентинская команда в финале ЧМ-2022 победила французскую сборную в серии пенальти. Месс бвл признан лучшим игроком турнира.

Месси высказался о своей победе на ЧМ-2022
Фото: ТАССТАСС

— Победа на чемпионате мира замкнула круг моей профессиональной карьеры.

Что я сказал бы сказал Месси, который только начинает свой путь в футболе, после всего, что в моей карьере произошло? Я бы сказал ему, что это очень красивое путешествие с трудными моментами. Что никогда не надо отказываться от своей мечты, потому что, в конце концов меня ожидает титул, о котором мечтал больше всего. Я бы сказал ему, что готовься посмотреть фильм со счастливым концом, — сказал Месси в интервью Perros de la Calle.

Футбол,Лионель Месси,
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