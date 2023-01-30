Месси объяснил свои оскорбления в адрес игрока сборной Нидерландов на ЧМ-2022

"Все сказано спонтанно. С этим игроком было много эпизодов на поле и еще парочка за пределами. В условиях напряжения, стычек и противостояний бывает жарко и с судьей. Я был в микст-зоне, и игра только что закончилась. Что ж, теперь я знаю, что есть все виды", - заявил Месси.