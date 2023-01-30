Месси объяснил свои оскорбления в адрес игрока сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Нападающий парижского "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси объяснил оскорбительные слова, которые он произнес в адрес игрока команды Нидерландов Ваута Вегорста после четвертьфинала чемпионата мира - 2022, передает Marca.
После матча аргентинский футболист произнес: "Quе mirаs, bobo? Andа pa' allа (Чего уставился, придурок? Давай, иди отсюда).
"Все сказано спонтанно. С этим игроком было много эпизодов на поле и еще парочка за пределами. В условиях напряжения, стычек и противостояний бывает жарко и с судьей. Я был в микст-зоне, и игра только что закончилась. Что ж, теперь я знаю, что есть все виды", - заявил Месси.
Стоит напомнить, что в основное время Нидерланды и Аргентина победителя не выявили. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы 4:3. Прежде чем начать праздновать, аргентинцы повернулись к своим соперникам и активно жестикулировали в их адрес.
Ранее сообщалось, что Месси высказался о скандальном матче со сборной Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира — 2022. Лионель Месси после этого матча запомнился эмоциональным выпадом в адрес тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала.