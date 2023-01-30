Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

Месси объяснил свои оскорбления в адрес игрока сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 1

Нападающий парижского "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси объяснил оскорбительные слова, которые он произнес в адрес игрока команды Нидерландов Ваута Вегорста после четвертьфинала чемпионата мира - 2022, передает Marca.

Месси объяснил свои оскорбления в адрес игрока сборной Нидерландов на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После матча аргентинский футболист произнес: "Quе mirаs, bobo? Andа pa' allа (Чего уставился, придурок? Давай, иди отсюда).

"Все сказано спонтанно. С этим игроком было много эпизодов на поле и еще парочка за пределами. В условиях напряжения, стычек и противостояний бывает жарко и с судьей. Я был в микст-зоне, и игра только что закончилась. Что ж, теперь я знаю, что есть все виды", - заявил Месси.

Стоит напомнить, что в основное время Нидерланды и Аргентина победителя не выявили. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы 4:3. Прежде чем начать праздновать, аргентинцы повернулись к своим соперникам и активно жестикулировали в их адрес.

Ранее сообщалось, что Месси высказался о скандальном матче со сборной Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира — 2022. Лионель Месси после этого матча запомнился эмоциональным выпадом в адрес тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители