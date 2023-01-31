Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит сборную Бельгии, сообщает HLN. По данным источника, стороны уже согласовали контракт и подписали необходимые бумаги. Руководство бельгийского футбольного союза ездило в Германию, чтобы обсудить условия сотрудничества с немцем.
Предыдущим наставником сборной Бельгии был Роберто Мартинес. Испанский специалист покинул команду по окончании чемпионата мира 2022 года. Он стал главным тренером сборной Португалии.
Что касается Тедеско, то он ранее работал с «РБ Лейпциг».
Помимо Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии рассматривались кандидатуры экс-наставника сборной Германии Йоахима Лёва, бывшего тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша и экс-наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.