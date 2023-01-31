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1 час назад

СМИ сообщили о том, что Тедеско возглавит сборную Бельгии

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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит сборную Бельгии, сообщает HLN. По данным источника, стороны уже согласовали контракт и подписали необходимые бумаги. Руководство бельгийского футбольного союза ездило в Германию, чтобы обсудить условия сотрудничества с немцем.

Тедеско возглавит сборную Бельгии
Фото: Championat.comChampionat.com

Предыдущим наставником сборной Бельгии был Роберто Мартинес. Испанский специалист покинул команду по окончании чемпионата мира 2022 года. Он стал главным тренером сборной Португалии.

Что касается Тедеско, то он ранее работал с «РБ Лейпциг».

Помимо Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии рассматривались кандидатуры экс-наставника сборной Германии Йоахима Лёва, бывшего тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша и экс-наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

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