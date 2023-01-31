Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит сборную Бельгии, сообщает HLN. По данным источника, стороны уже согласовали контракт и подписали необходимые бумаги. Руководство бельгийского футбольного союза ездило в Германию, чтобы обсудить условия сотрудничества с немцем.

Фото: Championat.com Championat.com

Предыдущим наставником сборной Бельгии был Роберто Мартинес. Испанский специалист покинул команду по окончании чемпионата мира 2022 года. Он стал главным тренером сборной Португалии.

Что касается Тедеско, то он ранее работал с «РБ Лейпциг».