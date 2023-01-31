«Михаил глубоко сожалеет о том, что кого-то оскорбило видео, размещенное в его аккаунте в TikTok в июле прошлого года. Хотя он исключительно цитировал текст песни, Михаил сожалеет о своем решении и признает, что видео было неуместным. Оно было удалено», — сказал изданию представитель футболиста «Челси».