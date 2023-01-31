Украинского новичка «Челси» Михаила Мудрика раскритиковали за использование в видеоролике в TikTok расистских выражений, сообщает газета The Sun.
В окружении футболиста заявили, что Мудрик не имел злого умысла и просто цитировал на видео хит американского рэпера Lil Baby Freestyle 2017 года.
Представитель игрока лондонского клуба принес от имени Мудрика извинения за произошедшее.
«Михаил глубоко сожалеет о том, что кого-то оскорбило видео, размещенное в его аккаунте в TikTok в июле прошлого года. Хотя он исключительно цитировал текст песни, Михаил сожалеет о своем решении и признает, что видео было неуместным. Оно было удалено», — сказал изданию представитель футболиста «Челси».
15 января Мудрик перешел в «Челси» за €100 млн, 30 из которых — в виде бонусов. Лондонцы буквально перехватили украинца у «Арсенала». До этого футболист играл в чемпионате Украины за «Шахтер».
Контракт украинца с «Челси» рассчитан на восемь с половиной лет.
Ранее стало известно, что в отношениях Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС) наметилась положительная динамика. Через две недели стороны проведут новую встречу.