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3 часа назад

Украинского новичка "Челси" Мудрика раскритиковали за использование расистских выражений

Газета.Ruиещё 1

Украинского новичка «Челси» Михаила Мудрика раскритиковали за использование в видеоролике в TikTok расистских выражений, сообщает газета The Sun.

В окружении футболиста заявили, что Мудрик не имел злого умысла и просто цитировал на видео хит американского рэпера Lil Baby Freestyle 2017 года.

Представитель игрока лондонского клуба принес от имени Мудрика извинения за произошедшее.

«Михаил глубоко сожалеет о том, что кого-то оскорбило видео, размещенное в его аккаунте в TikTok в июле прошлого года. Хотя он исключительно цитировал текст песни, Михаил сожалеет о своем решении и признает, что видео было неуместным. Оно было удалено», — сказал изданию представитель футболиста «Челси».

15 января Мудрик перешел в «Челси» за €100 млн, 30 из которых — в виде бонусов. Лондонцы буквально перехватили украинца у «Арсенала». До этого футболист играл в чемпионате Украины за «Шахтер».

Контракт украинца с «Челси» рассчитан на восемь с половиной лет.

Мудрик стал самым быстрым игроком АПЛ в этом сезоне

Ранее стало известно, что в отношениях Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС) наметилась положительная динамика. Через две недели стороны проведут новую встречу.

Футбол,Видео,Михаил Мудрик,РФС,УЕФА,
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