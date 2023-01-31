В РФС высказались об объятиях Головина с Малиновским

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об объятиях полузащитника «Монако» и сборной РФ Александр Головина с хавбеком «Марселя» и национальной команды Украины Русланом Малиновским . Как сообщает Sport24, он назвал это «нормальным явлением».

«Поступили как обычные футболисты, независимо от своей национальности. Это же не в окопах происходит, а на футбольном поле. Не надо это парировать на все общество», — сказал Колосков.

Он также добавил, что не собирается обсуждать решение украинца извиниться перед своими соотечественниками за произошедшее.

Напомним, что Малиновский и Головин обнялись после окончания матча чемпионата Франции, которая прошла в воскресенье, 29 января, и завершилась со счетом 1:1. После этого украинец столкнулся с серьезной критикой в социальных сетях, из-за чего ему пришлось извиняться. Впоследствии полузащитник назвал произошедшее случайностью и признался, что ему стоило обойти россиянина стороной.