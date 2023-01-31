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2 часа назад

В РФС высказались об объятиях Головина с Малиновским

Никита Бородкин

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об объятиях полузащитника «Монако» и сборной РФ Александр Головина с хавбеком «Марселя» и национальной команды Украины Русланом Малиновским. Как сообщает Sport24, он назвал это «нормальным явлением».

«Поступили как обычные футболисты, независимо от своей национальности. Это же не в окопах происходит, а на футбольном поле. Не надо это парировать на все общество», — сказал Колосков.

Он также добавил, что не собирается обсуждать решение украинца извиниться перед своими соотечественниками за произошедшее.

Агент рассказал о реакции Головина на извинения Малиновского из-за объятий после матча

Напомним, что Малиновский и Головин обнялись после окончания матча чемпионата Франции, которая прошла в воскресенье, 29 января, и завершилась со счетом 1:1. После этого украинец столкнулся с серьезной критикой в социальных сетях, из-за чего ему пришлось извиняться. Впоследствии полузащитник назвал произошедшее случайностью и признался, что ему стоило обойти россиянина стороной.

Футбол,Видео,Вячеслав Колосков,Руслан Малиновский,РФС,
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