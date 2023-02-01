Экс-нападающий «Арсенала» поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Легенд

Я в предвкушении! Обязательно вспомним какие-то забавные моменты и как вместе тренировались и выходили на поле. Порой очень хорошо и правильно вернуться благодаря воспоминаниям куда-то в прошлое, чтобы почувствовать, как когда-то был счастлив. В том числе и поэтому стоит поблагодарить футбол. Но я также скажу: приятно будет увидеться не только с бывшими одноклубниками, но и бывшими соперниками», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.