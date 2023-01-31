Украинский новичок «Челси» Мудрик извинился за расизм

Футболист удалил старое видео.

Фото: ФК «Челси» ФК «Челси»

Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик принёс свои извинения за расистские выражения в публикации в социальной сети.

В 2022 году Мудрик опубликовал видео, на котором он напевает песню Lil Baby — Freestyle. В тексте музыкальной композиции неоднократно повторяется слово «нигер». Украинец уже удалил публикацию, но фанаты считают, что он позволил себе расистские высказывания. Окружение Мудрика в беседе с The Sun заверило, что футболист просто пел песню.

«Михаил очень сожалеет из-за оскорблений в видео, которое было размещено на его странице прошлым летом. Хотя он просто процитировал текст, Михаил сожалеет о своём решении и подтверждает, что это было неуместно», — сказал представитель Мудрика.