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2 часа назад

Украинский новичок «Челси» Мудрик извинился за расизм

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Футболист удалил старое видео.

Украинский новичок «Челси» Мудрик извинился за расизм
Фото:  ФК «Челси» ФК «Челси»

Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик принёс свои извинения за расистские выражения в публикации в социальной сети.

В 2022 году Мудрик опубликовал видео, на котором он напевает песню Lil Baby — Freestyle. В тексте музыкальной композиции неоднократно повторяется слово «нигер». Украинец уже удалил публикацию, но фанаты считают, что он позволил себе расистские высказывания. Окружение Мудрика в беседе с The Sun заверило, что футболист просто пел песню.

«Михаил очень сожалеет из-за оскорблений в видео, которое было размещено на его странице прошлым летом. Хотя он просто процитировал текст, Михаил сожалеет о своём решении и подтверждает, что это было неуместно», — сказал представитель Мудрика.

«Челси» объявил о переходе Михаила Мудрика из «Шахтёра» 15 января. 22-летний атакующий полузащитник сборной Украины подписал с лондонцами контракт на восемь с половиной лет. Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит € 70+40 млн за Михаила.

Футбол,Михаил Мудрик,
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