Месси назвал самого сложного соперника на ЧМ-2022

«Для нас самым сложным был матч с Мексикой, потому что в нём всё стояло на кону. И это был тот матч, в котором мы играли хуже всего. Мы должны были обязательно побеждать, несмотря ни на что, а это заставляет играть по-другому», — сказал Месси в эфире радио Urbana Play.