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1 час назад

Кононов объяснил отставку из тульского «Арсенала»

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Его выпроводили из клуба за два дня до начала зимних сборов.

Кононов объяснил отставку из тульского «Арсенала»
Фото:  «Чемпионат» «Чемпионат»

Российский специалист Олег Кононов прокомментировал увольнение с поста главного тренера тульского «Арсенала».

«Для меня это не стало полной неожиданностью. В какой-то степени я этого ожидал. Хотя, не скрою, не думал, что это случится вот так. Но в целом внутренне был к этому готов.

Как в руководстве объяснили отставку? Мне сказали, что наш тренерский штаб не сумел справиться с промежуточными задачами. Это выступления в Кубке России и попадание в топ-4», — цитирует Кононова «Спорт-экспресс».

Кононов возглавил «Арсенал» летом 2022 года. В январе этого года его уволили. Под руководством 56-летнего специалиста команда провела 20 матчей в текущем сезоне Первой лиги, в которых одержала девять побед и пять раз сыграла вничью. Тульский клуб заработал 32 очка и сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице. Ранее Кононов уже занимал пост главного тренера «Арсенала» в 2018-м.

Футбол,Олег Кононов,
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