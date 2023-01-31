Слуцкий рассказал, почему сорвался переход Дзюбы в «Торпедо»

«Всё-таки Артём Дзюба — игрок несколько иного уровня, чтобы приезжать в команду «Торпедо» на просмотр. Команда забила семь мячей в РПЛ, мне кажется. Дзюба даже лёжа в штрафной площади забил бы больше», — рассказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».