Слуцкий обвинил Талалаева в срыве перехода Дзюбы в «Торпедо»

«Я обсуждал с Артёмом эту тему и он дал мне разрешение рассказать о его позиции. Думаю, странно предлагать Дзюбе отправляться на просмотр без гарантий по контракту и конкретных предложений. Артём готовился к разным вариантам, однако после диалога с главным тренером, когда ему предложили приехать на разговор, посмотреть, пройти медицинское обследование в Турции, хотя это можно было сделать Москве…