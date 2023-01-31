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1 час назад

Слуцкий: разговор с Талалаевым стал причиной срыва перехода Дзюбы в «Торпедо»

Betassistиещё 1

Появились подробности сорвавшейся сделки.

Слуцкий обвинил Талалаева в срыве перехода Дзюбы в «Торпедо»
Фото:  ФК «Адана Демирспор» ФК «Адана Демирспор»

Российский специалист Леонид Слуцкий рассказал, почему 34-летний форвард Артём Дзюба отказался продолжать карьеру «Торпедо».

«Я обсуждал с Артёмом эту тему и он дал мне разрешение рассказать о его позиции. Думаю, странно предлагать Дзюбе отправляться на просмотр без гарантий по контракту и конкретных предложений. Артём готовился к разным вариантам, однако после диалога с главным тренером, когда ему предложили приехать на разговор, посмотреть, пройти медицинское обследование в Турции, хотя это можно было сделать Москве…

Речь шла о просмотре, но всё же Дзюба является игроком другого уровня, чтобы отправляться в «Торпедо» на просмотр. Такой вариант не устраивал Дзюбу. У команды в РПЛ всего семь голов, думаю, Артём даже лёжа в штрафной забил бы больше голов. Дзюба был в недоумении, получив предложение пройти просмотр.

Он обо всём договорился с «Торпедо», но всё закончилось после ознакомительного звонка с главным тренером», — рассказал Слуцкий в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».

В ноябре Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор». Футболист выступал за эту команду с августа 2022 года. В составе «Аданы» он сыграл пять матчей и забил один мяч.

С 2015 по 2022 год Дзюба являлся игроком санкт-петербургского «Зенита», в составе которого четырежды становился чемпионом России.

Футбол,Артем Дзюба,Торпедо,Зенит,
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