Слуцкий обвинил Талалаева в срыве перехода Дзюбы в «Торпедо»

Появились подробности сорвавшейся сделки.
Российский специалист Леонид Слуцкий рассказал, почему 34-летний форвард Артём Дзюба отказался продолжать карьеру «Торпедо».
«Я обсуждал с Артёмом эту тему и он дал мне разрешение рассказать о его позиции. Думаю, странно предлагать Дзюбе отправляться на просмотр без гарантий по контракту и конкретных предложений. Артём готовился к разным вариантам, однако после диалога с главным тренером, когда ему предложили приехать на разговор, посмотреть, пройти медицинское обследование в Турции, хотя это можно было сделать Москве…
Речь шла о просмотре, но всё же Дзюба является игроком другого уровня, чтобы отправляться в «Торпедо» на просмотр. Такой вариант не устраивал Дзюбу. У команды в РПЛ всего семь голов, думаю, Артём даже лёжа в штрафной забил бы больше голов. Дзюба был в недоумении, получив предложение пройти просмотр.
Он обо всём договорился с «Торпедо», но всё закончилось после ознакомительного звонка с главным тренером», — рассказал Слуцкий в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».
В ноябре Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор». Футболист выступал за эту команду с августа 2022 года. В составе «Аданы» он сыграл пять матчей и забил один мяч.
С 2015 по 2022 год Дзюба являлся игроком санкт-петербургского «Зенита», в составе которого четырежды становился чемпионом России.