Форвард ЦСКА Гайч перешел в «Верону» на правах аренды

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч на правах аренды до конца сезона продолжит карьеру в итальянской «Вероне». Об этом сообщает пресс-служба московской команды в телеграм-канале .

«Соглашение с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. Перед уходом в аренду Адольфо продлил контракт с красно-синими на полгода», — сказано в сообщении.

Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». С тех пор нападающий дважды отправлялся на правах аренды в другие команды, выступая за «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания"). За ЦСКА Гайч в 30 матчах забил три гола и отдал три результативные передачи.