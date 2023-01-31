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1 час назад

ЦСКА объявил об уходе Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды

Чемпионат.comиещё 3

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч на правах аренды до конца сезона продолжит карьеру в итальянской «Вероне». Об этом сообщает пресс-служба московской команды в телеграм-канале.

Форвард ЦСКА Гайч перешел в «Верону» на правах аренды
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Соглашение с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. Перед уходом в аренду Адольфо продлил контракт с красно-синими на полгода», — сказано в сообщении.

Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». С тех пор нападающий дважды отправлялся на правах аренды в другие команды, выступая за «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания"). За ЦСКА Гайч в 30 матчах забил три гола и отдал три результативные передачи.

Футбол,Адольфо Гайч,
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