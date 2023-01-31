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3 часа назад

Защита потребовала освободить футболиста Алвеса из-под стражи

Lenta.ru

Защита бразильского футболиста Дани Алвеса, обвиненного в изнасиловании, подала апелляцию. Об этом стало известно Vanguardia.

Защита потребовала освободить футболиста Алвеса из-под стражи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Адвокат Алвеса Кристобаль Мартелл потребовал освободить футболиста из-под стражи. Он предоставил документ, в котором утверждается, что 39-летний бразилец не намерен сбегать и будет находиться в Испании до проведения суда. В качестве иной меры пресечения адвокат предложил изъятие паспорта, внесение залога и ношение электронного следящего браслета.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что 30 декабря он закрыл ее в туалете ночного клуба Sutton, где избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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