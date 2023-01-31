Калинин: за сезон в «Ростове» случилось 11 проблем со здоровьем

Защитник «Ростова» Игорь Калинин, выступающий на правах аренды за воронежский «Факел», объяснил «Матч ТВ», почему у него пока не получилось заиграть в команде Валерия Карпина.Калинин стал игроком «Ростова» в июле 2021 года, подписав контракт на пять лет. В сентябре 2022 го защитник перешел на правах аренды в «Факел». Ранее он играл за «Волгарь», «Краснодар», «Рубин», «Динамо» и «Урал». За «Ростов» защитник провел 15 матчей, в которых записал на свой счет две голевые передачи.

Фото: РИА Новости РИА Новости

— Обид на «Ростов», отдавший вас в аренду, не осталось?

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— Ни малейших. Общался перед уходом с Валерием Карпиным, Арташесом Арутюнянцем, Алексеем Рыскиным, все друг друга поняли. «Ростов» сильно меня хотел, я тоже стремился в эту команду, но если раньше у меня за всю карьеру было два травматических надрыва, а здесь за сезон 11 случаев проблем со здоровьем, странно говорить, что мне не дали шанса. Только приехал в клуб — «корона». Только восстановился — сломал руку перед последним контрольным матчем, в трех следующих официальных играх выходил с переломом. Только пришел Юрий Семин — надрываю приводящую мышцу. Восстановился — рецидив, опять восстановился — вторая травма, затем третья по той же схеме и снова поврежденный «привод» на зимних сборах. Десять швов на разбитую в матче с «Рубином» голову, очередное повреждение мышцы…

Можно долго рассказывать. Не все знают, но в «Ростове» постоянно играл на уколах, никак не мог довосстановиться. В итоге сели с руководством, стали думать. Все взрослые люди, понимали, что нужно лечиться и прибавлять в уверенности до того уровня, какой она была у меня в «Урале». Пожали руки, договорились о переходе в «Факел», чтобы я мог перезапуститься. Это не прощание с «Ростовом», а аренда с правом выкупа. Как дальше будет — посмотрим.

— Пока вы лечились, на вашей позиции укоренились другие футболисты. Порой вернуть место на поле бывает сложно.

— Насчет этого как раз не переживал. В «Ростове», никому не в обиду, был конкурентом сам себе. Самокритично оцениваю такие моменты, что есть, то есть. Больше не оглядывался на кого то, а сам себя морально мучил из за простоя, пока совсем не сожрал.