Украинский футболист перешел в клуб АПЛ «Борнмут» за €27 млн

Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный перешел в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Борнмут», сообщает в социальной сети инсайдер Николо Скира.

Фото: ФК «Динамо Киев» ФК «Динамо Киев»

По его информации, 20-летний украинский футболист подписал контракт сроком на пять лет, а сумма трансфера составит €27 млн.

В нынешнем сезоне Забарный провел 25 матчей за киевское «Динамо». Он был связан с украинским клубом соглашением, рассчитанным до июня 2026 года.

«Борнмут» в сезоне-2022/23 АПЛ одержал четыре победы, пять раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Команда набрала 17 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В «Челси» во время зимнего трансферного окна ранее перешел еще один представитель украинского футбола — игрок «Шахтера» Михаил Мудрик. Он подписал с лондонцами контракт на восемь с половиной лет. «Челси» заплатил за полузащитника €70 млн. Еще €30 млн украинский клуб может получить в качестве бонусов.