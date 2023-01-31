Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
2 часа назад

Фабрицио Романо: Жоржиньо переходит из «Челси» в «Арсенал» за € 13,5 млн

Чемпионат.com

Полузащитник «Челси» Жоржиньо перейдёт в лондонский «Арсенал» за € 13,5 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Полузащитник «Челси» Жоржиньо перейдет в «Арсенал» за € 13,5 млн
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

По информации источника, итальянец бразильского происхождения согласовал условия личного контракта с «канонирами» и подпишет соглашение до 2024 года. «Челси» принял предложение принципиального соперника, в скором времени стороны подпишут необходимые документы. Ключевым фактором, который убедил Жоржиньо согласиться на переход, стал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги игрок провёл за синих 18 матчей, в которых забил два гола. Его контракт с нынешней командой истекает будущим летом.

Футбол,Фабрицио Романо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители