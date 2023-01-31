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2 часа назад

«Арсенал» согласовал переход Жоржиньо

Евро-футбол.Ру

«Арсенал» достиг договорённости с «Челси» о переходе полузащитника Жоржиньо в стан «канониров», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Арсенал» согласовал переход Жоржиньо
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации источника, сумма трансфера составит 12 миллионов фунтов (примерно 13,7 миллионов евро). Сам 31-летний итальянец подпишет с «Арсеналом» контракт, рассчитанный до 2024 года. Также соглашение будет предусматривать опцию продления ещё на один сезон.

Жоржиньо защищал цвета «Челси» с 2018 года. В общей сложности за лондонскую команду хавбек провёл 213 матчей, забив 29 голов и отдав девять результативных передач. Вместе с «Челси» итальянец выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов.

Футбол,Фабрицио Романо,
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