«Арсенал» согласовал переход Жоржиньо

По информации источника, сумма трансфера составит 12 миллионов фунтов (примерно 13,7 миллионов евро). Сам 31-летний итальянец подпишет с «Арсеналом» контракт, рассчитанный до 2024 года. Также соглашение будет предусматривать опцию продления ещё на один сезон.