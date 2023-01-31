«Спросишь про Дзюбу, я дам в ухо и уйду». Богданов — об интервью с Черчесовым

Я с Черчесовым знаком давно, я у него брал интервью, когда его ещё из «Спартака» уволили. Мы стоим, ждём включения и он говорит: «Если ты меня спросишь про Дзюбу, я тебе просто в ухо дам и уйду», — сказал Богданов в видео на Youtube-канале СБГ Шоу.