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2 часа назад

«Спросишь про Дзюбу, я дам в ухо и уйду». Комментатор Богданов — об интервью с Черчесовым

Чемпионат.com

Комментатор Павел Богданов вспомнил историю, которая произошла с ним во время работы на одном из товарищеских матчей сборной России перед ЧМ-2018 года. Тогда Богданов должен был записать интервью с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

«Спросишь про Дзюбу, я дам в ухо и уйду». Богданов — об интервью с Черчесовым
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«У меня есть история с Черчесовым с товарищеского матча перед ЧМ-2018. Меня попросил телеканал записать с ним интервью после игры, а его постоянно спрашивали про то, почему он не вызывает Дзюбу, только-только случилась та история с усами. Тремя днями ранее Моссаковский задал ему похожий вопрос, чем его сильно вывел из себя.

Я с Черчесовым знаком давно, я у него брал интервью, когда его ещё из «Спартака» уволили. Мы стоим, ждём включения и он говорит: «Если ты меня спросишь про Дзюбу, я тебе просто в ухо дам и уйду», — сказал Богданов в видео на Youtube-канале СБГ Шоу.

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