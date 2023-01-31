В Испании задержали более 20 человек за организацию договорных футбольных матчей

Национальная полиция Испании задержала 23 человек по подозрению в причастности к организации договорных футбольных матчей. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов.

Сообщается, что операция прошла совместно с Интерполом и Европейским полицейским агентством. Как отметили стражи порядка, задержанные могли действовать "в рамках Королевской испанской футбольной федерации, Национальной лиги Гибралтара и Лиги Андорры".

Отмечается, что расследование началось после арестов и обысков, проведенных после первого этапа операции, тогда в Испании был задержан 21 человек. Их подозревали в членстве в преступной организации, коррупции в сфере спорта и мошенничестве. По версии следствия, арестованные могли совершить махинации на сумму более €500 тыс.