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2 часа назад

Полиция Испании задержала более 20 человек за организацию договорных футбольных матчей

ТАСС

Национальная полиция Испании задержала 23 человек по подозрению в причастности к организации договорных футбольных матчей. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов.

В Испании задержали более 20 человек за организацию договорных футбольных матчей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что операция прошла совместно с Интерполом и Европейским полицейским агентством. Как отметили стражи порядка, задержанные могли действовать "в рамках Королевской испанской футбольной федерации, Национальной лиги Гибралтара и Лиги Андорры".

Отмечается, что расследование началось после арестов и обысков, проведенных после первого этапа операции, тогда в Испании был задержан 21 человек. Их подозревали в членстве в преступной организации, коррупции в сфере спорта и мошенничестве. По версии следствия, арестованные могли совершить махинации на сумму более €500 тыс.

Футбол,Интерпол,
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