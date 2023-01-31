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1 час назад

В «Локомотиве» пояснили тему с использованием ненормативной лексики в команде

Матч ТВ

Отдельные СМИ вырвали из контекста тему с использованием ненормативной лексики в «Локомотиве», исказив смысл сказанного главным тренером Михаилом Галактионовым, заявил «Матч ТВ» глава пресс службы железнодорожников Артем Загуменнов.

В «Локомотиве» пояснили тему с использованием ненормативной лексики в команде
Фото: © ФК «Локомотив»© ФК «Локомотив»

В опубликованном в понедельник интервью «Матч ТВ» Галактионов рассказал о введении в команде дисциплинарного регламента, где отдельно прописано поведение футболистов вне поля — на общекомандных мероприятиях, в раздевалке, вне раздевалки и так далее.

— В своем желании сделать перепечатку, вырвав цитату из контекста, отдельные СМИ заострили внимание на внутриклубных моментах. Достаточно прочитать само интервью, в котором подробно объясняется данная тема, — сказал Загуменнов корреспонденту «Матч ТВ».

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Михаил Галактионов,Артем Загуменнов,Фонбет,
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