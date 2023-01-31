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1 час назад

«Не знаю, почему меня не вызывают в сборную России» — форвард «Зенита» Сергеев

Матч ТВ

Форвард «Зенита» Иван Сергеев признался, что не знает причины непопадания в состав сборной России.

Иван Сергеев: «Не знаю, почему меня не вызывают в сборную России»
Фото: © РФС© РФС

В ноябре 2021 года футболист был вызван в национальную команду на матчи квалификации к чемпионату мира с Кипром и Хорватией, однако на поле так и не появился. До сих пор на его счету нет игр в футболке главной команды страны.

— Не знаю, почему меня не вызывают на матчи сборной России. Тренерскому штабу виднее. Конечно, я хочу попасть в сборную. Буду стараться проявлять себя на клубном уровне, чтобы меня заметили и вызвали, — сказал Сергеев «Чемпионату».

В текущем сезоне МИР РПЛ Сергеев провел за «Зенит» 15 встреч, забил шесть голов и стал автором четырех результативных передач.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.Источник:Чемпионат

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