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49 минут назад

«Бавария» объявила о переходе Жоау Канселу на правах аренды

Чемпионат.com

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о переходе Жоау Канселу из «Манчестер Сити» на правах аренды.

«Бавария» объявила о переходе Жоау Канселу на правах аренды
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

28-летний португалец подписал с «Баварией» контракт до конца сезона-2022/2023. Также в соглашении сторон предусмотрена опция выкупа Канселу ближайшим летом.

По данным СМИ, сумма полноценного выкупа Канселу составляет € 70 млн. Основной причиной ухода португальского защитника из «Манчестер Сити» якобы является конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой и отсутствие игрового времени. Футболист выступал за «горожан» с лета 2019 года, перейдя из «Ювентуса» за сумму около € 65 млн.

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