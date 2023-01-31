«Бавария» объявила о переходе Жоау Канселу на правах аренды

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о переходе Жоау Канселу из «Манчестер Сити» на правах аренды.

28-летний португалец подписал с «Баварией» контракт до конца сезона-2022/2023. Также в соглашении сторон предусмотрена опция выкупа Канселу ближайшим летом.

По данным СМИ, сумма полноценного выкупа Канселу составляет € 70 млн. Основной причиной ухода португальского защитника из «Манчестер Сити» якобы является конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой и отсутствие игрового времени. Футболист выступал за «горожан» с лета 2019 года, перейдя из «Ювентуса» за сумму около € 65 млн.