В "Зените" отреагировали на информацию о возвращении Азмуна в клуб

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, согласно которой иранский нападающий немецкого «Байера» Сердар Азмун может вернуться в петербургский клуб, передает РИА Новости.

31 января появилась информация, что Азмун может вернуться в петербургский «Зенит» в случае срыва трансфера во французский «Марсель».

«Ждите заявление в ближайшее время», — заявил Медведев.

Издание Sport24 ранее написало о том, что Азмун близок к переходу в «Марсель» за €10 млн. Инициатором этого трансфера является спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта, ранее работавший в «Зените».

Иранский футболист перебрался в «Байер» в начале 2022 года. До этого он на протяжении трех лет защищал цвета клуба из Санкт-Петербурга, с которым трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны и дважды Суперкубок. До перехода в «Зенит» Азмун выступал за казанский «Рубин».