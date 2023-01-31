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2 часа назад

В "Зените" отреагировали на информацию о возвращении Азмуна в клуб

Газета.Ruиещё 2

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, согласно которой иранский нападающий немецкого «Байера» Сердар Азмун может вернуться в петербургский клуб, передает РИА Новости.

В "Зените" отреагировали на информацию о возвращении Азмуна в клуб
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

31 января появилась информация, что Азмун может вернуться в петербургский «Зенит» в случае срыва трансфера во французский «Марсель».

«Ждите заявление в ближайшее время», — заявил Медведев.

Издание Sport24 ранее написало о том, что Азмун близок к переходу в «Марсель» за €10 млн. Инициатором этого трансфера является спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта, ранее работавший в «Зените».

Иранский футболист перебрался в «Байер» в начале 2022 года. До этого он на протяжении трех лет защищал цвета клуба из Санкт-Петербурга, с которым трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны и дважды Суперкубок. До перехода в «Зенит» Азмун выступал за казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразильский нападающий команды Малком в это трансферное окно не перейдет во французский «ПСЖ».

Футбол,Хавьер Рибалта,Александр Медведев,Зенит,
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