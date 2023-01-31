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1 час назад

ЦСКА разгромил «Аланию» со счётом 6:0. Чалов оформил хет-трик

Чемпионат.com

Сегодня, 31 января, состоялся товарищеский матч между ЦСКА и «Аланией». Команды играли на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке. Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу красно-синих.

ЦСКА разгромил «Аланию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Армейцы забили по три гола в каждом из таймов. В первой половине встречи голы на свой счёт записали Иван Обляков и Фёдор Чалов. Нападающий оформил дубль. После перерыва форвард отличился снова, оформив таким образом хет-трик. Также ворота владикавказского клуба поразили Алексей Сливин и Антон Заболотный. Отметим, что обе команды провели матч в двух составах.

Футбол,Федор Чалов,Антон Заболотный,Иван Обляков,
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