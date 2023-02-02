Дзюбу предлагали в клуб из Дании

Посредники предлагали услуги 34-летнего российского нападающего Артема Дзюбы датскому «Мидтьюлланну» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости» Алексей Даничев/РИА «Новости»

Как утверждает источник, контакты шли через спортивного директора клуба из Хернинга — в итоге он сообщил, что не готов рассматривать кандидатуру бывшего капитана сборной России.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Сообщалось об интересе к Дзюбе из московского «Торпедо», однако совет директоров заблокировал трансфер. Футболист сам вдобавок отказался от перехода из-за того, что его пригласили сначала пройти просмотр.

Также им интересовались в Китае и в Саудовской Аравии. Позже появилась информация, что нападающий вместе с Денисом Глушаковым может перейти в «Пари НН».