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2 часа назад

"Локомотив" и "Сочи" могут арендовать нападающего "Байера" Азмуна

Газета.Ruиещё 7

«Локомотив» и «Сочи» могут арендовать форварда немецкого Байера» Сердар Азмуна. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника.

"Локомотив" и "Сочи" могут арендовать Азмуна
Фото: TwitterTwitter

«Локомотив» продолжает искать форварда в аренду, потому что у клуба нет денег на полноценный трансфер, а в «Сочи» Азмуна очень хочет видеть Курбан Бердыев», — сказал источник.

Иранский футболист перебрался в «Байер» в начале 2022 года. До этого он на протяжении трех лет защищал цвета клуба из Санкт-Петербурга, с которым трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны и дважды Суперкубок. До перехода в «Зенит» Азмун выступал за казанский «Рубин».

Ранее «Зенит» сделал заявление на фоне слухов о возвращении в команду Сердара Азмуна.

Футбол,Курбан Бердыев,Зенит,
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