Президент РФС Дюков посетил конгресс Азиатской конфедерации футбола

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября президент РФС Александр Дюков заявил об инициативе перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в АФК было приостановлено.