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1 час назад

Президент РФС Дюков посетил конгресс Азиатской конфедерации футбола

ТАССиещё 5

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков посетил 33-й конгресс Азиатской конфедерации футбола (АФК) по приглашению главы организации шейха Салмана бин Ибрагима Аль Халифы. Об этом в четверг сообщила служба коммуникаций РФС.

Президент РФС Дюков посетил конгресс Азиатской конфедерации футбола
Фото: ТАССТАСС

Конгресс АФК прошел 1 февраля. Помимо Дюкова на конгрессе присутствовали генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября президент РФС Александр Дюков заявил об инициативе перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в АФК было приостановлено.

Футбол,Александр Дюков,Максим Митрофанов,РФС,УЕФА,
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