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1 час назад

Мейра: сейчас стало сложнее делать трансферы в Европу не только россиян, но и белорусов

Чемпионат.comиещё 1

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита», футбольный агент Фернанду Мейра высказался о процессе трансферов российских и белорусских футболистов.

Мейра: стало сложнее делать трансферы в Европу не только россиян, но и белорусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас у нашей агентской фирмы 60 клиентов. Среди них нападающий сборной Белоруссии Роман Юзепчук. Наш партнёр – белорусский агент. С его помощью мы трудоустроили нескольких португальцев в чемпионат Белоруссии. Кроме того, в «Виктории Гимараенш» играет 19-летний белорус Кирилл Зинович, который перешёл из московского «Локомотива». Благодаря таким связям мы представляем интересы и Юзепчука.

Стало ли сейчас сложнее делать трансферы в Европу не только россиян, но и белорусов? Да, из-за СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата»). У футболистов есть страхи из-за того, что происходит. Кто-то хочет уехать из России. Мы, агенты, должны относиться с уважением к решениям каждого», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Футбол,Григорий Телингатер,Зенит,
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