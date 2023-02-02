Мейра: стало сложнее делать трансферы в Европу не только россиян, но и белорусов

«Сейчас у нашей агентской фирмы 60 клиентов. Среди них нападающий сборной Белоруссии Роман Юзепчук. Наш партнёр – белорусский агент. С его помощью мы трудоустроили нескольких португальцев в чемпионат Белоруссии. Кроме того, в «Виктории Гимараенш» играет 19-летний белорус Кирилл Зинович, который перешёл из московского «Локомотива». Благодаря таким связям мы представляем интересы и Юзепчука.



Стало ли сейчас сложнее делать трансферы в Европу не только россиян, но и белорусов? Да, из-за СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата»). У футболистов есть страхи из-за того, что происходит. Кто-то хочет уехать из России. Мы, агенты, должны относиться с уважением к решениям каждого», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.