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57 минут назад

Осужденный в Швеции гвинейский футболист Думбуя стал игроком «Кубани»

Матч ТВ

Гвинейский полузащитник Амаду Думбуя стал игроком «Кубани», сообщает пресс служба краснодарской команды, выступающей в МЕЛБЕТ Первой лиге.

Осужденный в Швеции футболист Думбуя стал игроком «Кубани»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Футболист прибыл в расположение команды ночью, а утром во вторник принял участие в тренировке.

Последним клубом 20 летнего Думбуя был шведский «Юргорден», который расторг с ним контракт 12 января на фоне судебных разбирательств. В октября прошлого года футболисту были предъявлены обвинения в изнасиловании, видеосъемке оскорбительного характера и мелких правонарушениях, связанных с наркотическими средствами. В конце ноября обвинения по первым двум пунктам были сняты за недостаточностью доказательств. Употребление трамадола, наркотического вещества, Думбуя объяснил тем, что по совету друга принимал лекарства от проблем со сном. Его признали виновным, но наказали только денежным штрафом.

Прокурор требовала приговорить футболиста к трем годам тюрьмы и депортировать из Швеции. Она заявила, что обжалует приговор суда.

«Кубань» идет на 15 м месте в таблице с 19 очками после 20 туров.Футбольный сезон в России возобновится матчами ФОНБЕТ Кубка России, которые начнутся с 22 февраля. Сезон в Первой лиге продолжится в начале марта матчами 21 го тура, в котором «Кубань» примет казанский «Рубин». Трансляции матчей Первой лиги и Кубка России можно смотреть на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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