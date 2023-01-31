Лучший футболист 2021 года перешел из "Челси" в "Арсенал"

Итальянский полузащитник Жоржиньо стал игроком английского футбольного клуба "Арсенал". Об этом во вторник сообщает пресс-служба лондонского клуба.

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Жоржиньо перешел в "Арсенал" из лондонского "Челси". Сумма трансфера и срок контракта с игроком не сообщаются.

Жоржиньо 31 год, за "Челси" он выступал с июля 2018 года, став победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, до этого он выступал в итальянском "Наполи", с которым выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

Полузащитник был признан лучшим футболистом 2021 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В составе сборной Италии в 2021 году стал чемпионом Европы.