Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Лучший футболист 2021 года по версии УЕФА Жоржиньо перешел из "Челси" в "Арсенал"

ТАСС

Итальянский полузащитник Жоржиньо стал игроком английского футбольного клуба "Арсенал". Об этом во вторник сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Лучший футболист 2021 года перешел из "Челси" в "Арсенал"
Фото: ТАССТАСС

Жоржиньо перешел в "Арсенал" из лондонского "Челси". Сумма трансфера и срок контракта с игроком не сообщаются.

Жоржиньо 31 год, за "Челси" он выступал с июля 2018 года, став победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, до этого он выступал в итальянском "Наполи", с которым выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

Полузащитник был признан лучшим футболистом 2021 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В составе сборной Италии в 2021 году стал чемпионом Европы.

"Арсенал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 50 очками в 19 матчах. В следующем туре лондонский клуб на выезде сыграет с "Эвертоном" 4 февраля.

Футбол,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители